Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Dar ile İslamabad'da bir araya geldi

Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Dar ile İslamabad'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar ve bölgesel görüşmeler gerçekleştirmek üzere gittiği Pakistan'da Muhammad İshak Dar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki güncel gelişmelerin ele alınacağı kritik bir toplantıya katılmak amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, programı kapsamındaki ilk temasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya gelerek ikili görüşme yaptı.

Bölgesel gelişmeler masada

Bakan Fidan’ın İslamabad ziyareti çerçevesinde, bölgedeki son durumun kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı bir toplantıya iştirak etmesi planlanıyor. Söz konusu toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik atılacak stratejik adımların müzakere edileceği bildirildi. Fidan’ın temasları süresince diğer katılımcı ülkelerin temsilcileriyle de bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

