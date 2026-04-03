ABD ordusunda üst düzey generaller görevden alınıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ordu'nun 41. Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un görevinden ayrılacağını resmen doğruladı. Ancak krizin sadece George ile sınırlı kalmadığı; General David Hodne ve Tümgeneral William Green Jr’ın da görevden alındığı öne sürüldü.

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre krizin merkezinde, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in bazı subayların tuğgeneralliğe terfisi konusunda askeri kanatla yaşadığı sert fikir ayrılıkları bulunuyor. Bakanın, George’tan "istifa ederek emekliye ayrılmasını" bizzat istediği iddia edilirken; Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll’un da yakın zamanda görevden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.