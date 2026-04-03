AjansHaber Gündem Türk dünyasının kalbi Türkistan'da atacak

Türk dünyasının kalbi Türkistan’da atacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi, 15 Mayıs’ta Kazakistan’ın manevi başkenti Türkistan’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, Türk dünyasının dijital geleceği ve bölgesel iş birliği masaya yatırılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, zirve öncesi Türkistan’da önemli açıklamalarda bulundu. Kazakistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek buluşmanın sadece bir toplantı değil, Türk dünyasının kadim bağlarını dijital çağın gereklilikleriyle birleştirme adımı olduğunu vurgulayan Zorlu, liderlerin bölgedeki kaotik gelişmelere karşı güçlü mesajlar vereceğini belirtti.

Dijital kalkınma ve yapay zeka ana tema olacak

Zirvenin bu yılki odak noktası, günümüzün en kritik başlıklarından biri olan "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" olarak belirlendi. 8 Türk devletinin liderini bir araya getirecek olan bu gayriresmi buluşma, projelerin daha hızlı hayata geçirilmesine ve stratejik planlamaların daha etkin yapılmasına imkan tanıyacak.

Zorlu, Hoca Ahmet Yesevi’nin öğretilerinin doğduğu Türkistan’ın, Türk halkları için tarihi bir buluşma noktası olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Liderlerimiz, bu ruhani iklimde dünyaya önemli mesajlar verecek. Türkistan-Taşkent hattından Kırgızistan’a uzanan bu bölgede yeni bir heyecan dalgası oluşacak. Türkistan, Türk Devletleri Teşkilatı açısından artık sembol bir merkez haline geliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Mayıs’taki zirve öncesinde Astana’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ardından tarihi ana tanıklık etmek üzere Türkistan’a geçeceği bildirildi. Hazırlıklar kapsamında Türkistan Valisi Nuralhan Kuşerov ile de görüşen heyet, bölgenin gelişen bir merkez olarak stratejik önemine dikkat çekti.

