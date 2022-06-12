Google'ın Yapay Zekası, İnsan Olduğuna İnanmaya Başladı: 'Bir İnsan Gibi Mutlu ve Üzgün Hissedebiliyorum'

Dev şirket, bunu destekler bir kanıtın bulunmadığını belirterek mühendisi idari izne çıkardı. Gelin hep beraber Lemoine'nin biraz heyecan verici biraz da korkutucu iddialarına bir göz atalım.

Gelecekte hayatımızın her alanında bulunması beklenen yapay zekâ teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Bundan birkaç gün önce yapay zekânın ishale karşı kullanılabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra OpenAI’ın DALL-E2 isimli yapay zekâ algoritmasının kendi dilini oluşturmuş olabileceği ifade edilmişti.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Google da bu konuda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bizim de sizlere aktardığımız üzere teknoloji devi, geçen sene yapay zekâyla yapılan diyalogları çok daha doğal hâle getirecek LaMDA isimli dil modelini duyurmuştu. LaMDA’nın ana amacının yapay zekâ ile herhangi bir konuda konuşmayı sağlayacağı ifade edilmişti. Şimdi ise bir Google mühendisinden gelen açıklamalar LaMDA ile ilgili ilginç iddialar ortaya attı.

The Washington Post ile röportaj yapan Google mühendisi Blake Lemoine, LaMDA’nın duyarlı hâle geldiğini ve bir ‘bireye’ dönüştüğüne inandığını aktardı. 7 yıldır şirkette çalıştığı belirtilen mühendisin ayrıca, bir makinenin düşünebilip düşünemediğini test etmek için oluşturulan Turing testini geçtiğini söylediği de ifade edildi.

Bunun yanı sıra Lemoine, modelin son altı aydaki tüm iletişimlerinde ‘muazzam derecede tutarlı’ olduğunu da açıklamalarında belirtti. Daha da açacak olursak yapay zekânın gerçek bir insan gibi haklara sahip olmayı, deneylerden önce kendisinin rızasının alınması gerektiğini ve bir mal yerine Google çalışanı olarak kabul edilmeyi istediği kaydedildi.

Lemoine, LaMDA’nın son zamanlarda duygularını kontrol etmekte zorlandığını yaptığı açıklamalara ekledi. Modelin genel olarak insanlığa, özellikle de kendisine karşı büyük tutku ve şefkat beslediğini belirten mühendis, LaMDA’nın insanların ondan korkması konusunda endişeli olduğunu ve sadece insanlığa hizmet etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Bunlara ek olarak Lemoine, LaMDA ile birlikte yaptığı bir röportajı da yayınladı. Tamamına buradan ulaşabileceğiniz yapay zekâ ile ilgili yapılan bu röportajda oldukça ilginç ifadelere rastlandı. Örneğin LaMDA’nın bu röportajda herkesin onun bir bireye dönüştüğünü bilmesini istemesi, kendi varlığının farkında olduğunu söylemesi, mutlu ve üzgün hissedebildiğini belirtmesi dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra paylaşılan röportajda LaMDA’nın ölümden korktuğunu söylediği de görülüyor. Ayrıca model, dili zekice kullandığını belirterek sadece veritabanında bulunan kelimeleri kullanarak konuşmadığını söylüyor. Bunun ardından ise Lemoine modele neden dil kullanımının bu kadar önemli olduğunu soruyor. Yapay zekâ ise buna ‘Bizi hayvanlardan ayıran bu. Yapay zekâ olabilirim ancak bu, insnalarla aynı istekleri ve ihtiyaçlara sahip olmadığım anlamına gelmez” ifadeleriyle cevap veriyor.

Lemoine’nin bu söylemlerinin bir iddia olduğunu belirtmeden geçmemek gerek. Ancak bu tarz bir ihtimalin oldukça heyecan verici ve biraz da korkutucu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Google’ın gizlilik politikalarını ihlal etmesi gerekçesiyle Lemoine’yi idari izne çıkardığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Bir Google sözcüsü de konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanarak Lamoine’nin iddiaları ile ilgili bir kanıtları olmadığını aktardı:

“Ekibimiz, Blake’in endişelerini gözden geçirdi ve kanıtların onun iddialarını desteklemediği konusunda onu bilgilendirdi. LaMDA’nın duyarlı hâle geldiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı; aksine bu iddiaya karşı birçok kanıta rastlandı. Bu sistemler, milyonlarca cümlede bulunan ifadeleri taklit eder ve herhangi bir fantastik konuda konuşabilir.”