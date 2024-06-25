Google yetkilileri TBMM'de: "Yapılacak her düzenlemeye saygı duyuyoruz"

Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Dijital Telif Yasası konusunun görüşüleceği toplantıya ilk kez Google yetkilileri de katıldı.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı liderliğinde Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak ve Google Macaristan Temsilcisi ve Telif Yöneticisi Adrian Timar ile birçok uzman toplantıda hazır bulundu.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün Türkiye’de tarihi günlerden biri. Google temsilcilerini komisyonumuzda misafir ediyoruz. Medya sektörünün ısrarla üzerinde durdukları dijital telif meselesini ele alacağız. Daha önce uzmanları ve tarafları dinleyerek çerçeveyi çizmeye çalıştık. Bugün de Google’ı bu düzeyde ilk kez dinlemiş olacağız.

"Emek hırsızlığının önüne geçilmeli"

Emek hırsızlığı ve istismarının önüne geçilmesi için atılması noktasında beklenen adımlardan bir tanesi. Emek vererek üretilen içerik, bu bir haber olabilir, değer olabilir, eser olabilir, içeriğin izinsiz bir şekilde kullanılması kurumsal olarak yapıların reklam gelirlerinin azalması problem oluşturmaktadır.

"Haberin telif içermesi gerekiyor"

Haberin, Avrupa normlarında olduğu gibi telif içermesi gerekiyor. Google ve diğer arama motorları ile anlaşmaya, görüş birliğine varılmasını önemsiyoruz. Dijital meselesi gündeme geldiğinde bu sosyal medya gibi anlaşılıyor. Biz yapay zekayı, yapay zekanın oluşturacağı etkileri konuşmak yerine, ismini anmayacağım bir dijital mecrada paylaşılan içeriği konuşuyoruz."

"Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız"

Komisyonda konuşan Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdürü Duygu Yücesoy "Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız. Beklentileri anlayıp istişare yapmak için Türkiye’deki tüm paydaşlarla da oturup konuşmaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyorum" dedi.

"Her düzenlemeye saygı duyacağız"

Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı ise “Google olarak TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz" şeklinde konuştu.