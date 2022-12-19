Google, 6'lı Masa'nın adayını açıkladı!
Google üzerinden Ekrem İmamoğlu aratıldığında "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak gözüktüğü fark edildi.
Mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu hakkında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması konusunda tartışmalar devam ederken
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın onanması durumunda İBB’ye kayyum atanmayacağını fakat İmamoğlu’nun açığa alınacağını söylemişti.
"Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"
İnternet kullanıcıları, Google üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu arattığında karşılarına çıkan yazıda "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazdığını gördüler.
Ancak İBB Başkanı İmamoğlu hakkında yargı tarafından verilen karar kesinleşmedi.
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