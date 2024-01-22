Gezeravcı ile Erdoğan arasında tarihi bağlantı!

Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Gezeravcı’nın görev için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya görevin hangi aşamasında olduğunu da sordu. Yolculuğun ilk anından itibaren yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, "Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim." yanıtını verdi.

Gezeravcı görüşmede, “Gayet iyiyim. Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum.” dedi. “Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum.” diyen Gezeravcı, “Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız, bunun için size minnettarım sayın Cumhurbaşkanım.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya görevinin hangi aşamasında olduğunu sordu.

Gezeravcı şu yanıtı verdi:

“Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 ayı aşan süre eğitimin ardından, görevime planlı şekilde başladım. Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden, bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Deney düzeneklerimizi Drogon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Deneyleri tamamlayıp, ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım.”

"Şu ana kadar hiçbir problem yok"

Erdoğan, Gezeravcı’ya uzaydaki ortamın vücudunu nasıl etkilediğini de sordu. Gezeravcı, vücudundaki belirgin değişiklikleri anlattı. “Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar, vücudumun üst kısımlarına birikiyor.” diyen Gezeravcı, “Şu ana kadar bende hiçbir problem yok.” şeklinde konuştu.

"Kıvanç duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun, bir bilim misyonu olmasının çok değerli olduğunu söyledi. Erdoğan, “Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara, Türk bilim insanları imza atmış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'nın görev için orada bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi.

Erdoğan, "Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek." ifadesini kullandı.

"İlk görevimi tamamladım"

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, "Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, ilk görevimi tamamladım." ifadelerini kullandı.