Gelecek Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı'nda 30 kişi istifa etti

Gemlik'te kısa süre önce kongre gerçekleştiren Gelecek Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı'nda kongrenin ardından yaşanan bir takım anlaşmazlıklar istifaları beraberinde getirdi.

Teşkilat başkanı olarak görev yapan Nurgül Güner başta olmak üzere yönetim kurulundan 9, yedek yönetimden 8 ve üyelerden 13 olmak üzere toplam 30 kişi istifasını verdi.

Güner yaptığı açıklamada, "Yönetim içerisinde oluşan bir takım anlaşmazlıklardan dolayı kurulacağı günden bu tarafa gönül verdiğimiz partimizden malesef istifa etmek zorunda kaldık. Teşkilatı bu hale getirenler bu istifaların sorumlusu olanlardır" dedi.