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Gebze'de PKK şüphelisi yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde PKK üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu B.E.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde PKK üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu B.E.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelinin saklandığı hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu B.E.Ş. gözaltına alındı. B.E.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocaeli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 

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