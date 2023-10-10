Gazze'de üç gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinli gazeteci Hişam en-Nevacihe, Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada yaralandı.

Saldırı sırasında bazı vatandaşların da yaralandığı ve Nevacihe'nin daha sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

Nevacihe'nin ölümüyle İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 3'e yükseldi.

İsrail savaş uçaklarının, gece saatlerinde Rimal semtine yoğun hava saldırılarında Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh'un yaşamını yitirdiği bildirilmişti.