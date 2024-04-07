Gazze'de can kaybı 33 bini geçti!

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ara vermeden 183 gündür devam ederken saldırılarda can kaybı da artıyor.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 46 Filistinli hayatını kaybederken 65 sivil de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 137'ye yükseldi

Saldırıların ardından enkaz altında kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 137’ye yaralıların sayısının ise 75 bin 815’e yükseldiğini açıkladı.