Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.