Gates uyardı: Yeni pandemi yolda

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Bill Gates, Kovid-19'dan kaynaklı hastalık risklerinin "önemli ölçüde azaldığını", ancak başka bir pandeminin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Gates, olası yeni pandeminin Kovid-19 ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Ancak milyarder iş insanı tıbbi teknolojideki ilerlemelerin, eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın gelecek pandemilerle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Milyarder iş insanı tıbbi teknolojideki ilerlemelerin, eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın gelecek pandemilerle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Bill Gates, bir de tahminde bulunarak “Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak” dedi.