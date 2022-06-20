Fransa'da Macron'un ittifakı Mecliste salt çoğunluğu sağlayamadı

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkede dün ikinci turu düzenlenen seçimde oyların tamamının sayıldığını açıkladı.

Meclis çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı ülkede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ile Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble ittifakı Ulusal Mecliste 245 koltuk elde etti.

Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı 131 milletvekili çıkardı.

Mecliste aşırı sağcı Ulusal Birliki (RN) 89 milletvekili, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisini (LR) ise 61 milletvekili temsil edecek.

Seçimlerin ikinci turunda sandığa gitmeyen seçmenin oranı yüzde 53,77 ile 5. Cumhuriyet'in en yüksek ikinci oranı olarak kayda geçti. Bu oran aynı turda 2017'de tarihi rekorla yüzde 57,36 idi.

Toplam 577 sandalyeli Ulusal Meclise 215 kadın, 362 erkek milletvekilli girdi. 2017'deki genel seçime nazaran bu yılki kadın milletvekili sayısı azaldı.

Macron cephesi 2017'ye nazaran Mecliste büyük bir gerileme kaydetti

Macron'un partisi LREM (308), MoDem ile (42) yaptığı 2017'deki genel seçim ittifakıyla, toplam 350 milletvekilliğini kazanarak 577 sandalyeli Ulusal Mecliste hükümet kuracak çoğunluğu elde etmişti.

Aynı yıl, Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partilerin toplam milletvekili sayısı 137'de kalırken, PS liderliğindeki ittifak ancak 45 milletvekili çıkarabilmişti.

2017'de Ulusal Mecliste aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN), (bugünkü RN) yalnızca 8 milletvekili, ittifak halindeki LFI ile PCF ise toplam 27 milletvekili temsil etmişti.

Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakandan milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

Buna göre seçimden mağlup ayrılan Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon ve Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin'in gelecek günlerde istifa etmesi bekleniyor.

Macron cephesinden genel seçimin ilk turunda Macron'un ilk döneminde görev almış eski Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in yanı sıra Eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'nin döneminde başbakanlık yapmış Manuel Valls bulunurken, ikinci turda mağlup olanlar arasında LREM partili Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Macron'un eski İçişleri Bakanı Christophe Castaner gibi isimler yer alıyor.

Genel seçimin ikinci turuna ilişkin dün açıklama yapan Borne, "5. Cumhuriyet dönemince Ulusal Meclis, hiçbir zaman böyle bir siyasi konfigürasyon görmedi. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüzleşmemiz gereken zorluklar göz önüne alındığında bu durum ülkemiz için bir risk oluşturuyor." dedi.

Borne, bu oylamaya saygı duyulması ve gereken sonuçların çıkarılması gerektiğini ifade ederek, yeni meclisteki merkezi güç olduklarını, "eylem çoğunluğu" kurmak için çalışacaklarını kaydetti.

Cumhuriyetçiler, Macron'la iş birliğine kapıyı kapatmış gözüküyor

Mecliste salt çoğunluğu tek başına sağlayamayan Macron cephesinden farklı isimlerin dün akşamki açıklamaları, Macron'un reformlarının ve projelerinin yerine getirebilmesi adına Mecliste çeşitli kısa veya uzun vadeli anlaşma ya da ittifaklara gidilebileceğine işaret etti.

LR'den farklı iki isim hükümetle anlaşmaya sıcak baktıklarını dile getirirken, dördüncü kez milletvekili seçilen LR partili Eric Ciotti, Macron cephesine "yedek teker" olmayacağını açıkladı.

Cumhuriyetçiler Partisinin Başkanı Christian Jacob ise seçim sonuçları sonrası yaptığı basın açıklamasında, muhalefet olarak seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, "muhalefetteyiz ve öyle de kalacağız." dedi.

Nupes, ülkenin ilk muhalif siyasi gücü haline geldi

İttifak bazında değerlendirildiğinde Nupes, ülkenin ilk muhalif siyasi gücü haline geldi. İçişleri Bakanlığının 131 olarak açıkladığı Nupes'in sandalye sayısını, kamu yayıncısı Franceinfo 133 olarak hesapladığını kaydetti.

Paris'in çevresindeki Seine-Saint-Denis vilayetinde mevcut 12 seçim bölgesinin tamamını kazanan Nupes ittifakı, Meclise "halktan" farklı profiller de çıkardı.

Otelde temizlik personeli olarak çalışan Fildişi Sahili asıllı Rachel Keke, Macron'nun eski Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'yu yenerek milletvekili seçildi.

Fransız basınına göre, Nupes ittifakının adayları arasında bulunan ve yeniden milletvekili seçilen Eric Coquerel, çoğunluğu olmayan Borne'nin Başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirtti.

Coquerel, muhalefetin 5 Temmuz'da hükümete karşı güven oylaması sunacağını açıkladı.

Aşırı sağ, Mecliste "tarihi" sandalye sayısına ulaştı

En son 1986'da yüksek sayıda Meclise 35 milletvekili çıkararak parlamenter grup oluşturmaya hak kazanan aşırı sağ RN partisi, bu yılki seçimde tarihi bir yükseliş kaydederek 89 milletvekili koltuğuna sahip oldu.

Sadece parti bazından bakıldığında, Fransız basını RN'nin Meclisteki ilk muhalif parti olduğunu aktarıyor.

Milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde galip gelen aşırı sağcı RN partili Marine Le Pen, dün yaptığı konuşmada, "Halk, Meclise RN milletvekillerinden çok güçlü bir parlamenter grup göndermeye karar verdi, böylelikle (Meclis) daha milli hale geldi. Bu grup, siyasi ailemizin tarihindeki en büyük (parlamenter) grup olacak." dedi.

Le Pen, "Macron'u azınlık cumhurbaşkanı yaparak, ülkeyi tek partili bir yönetimden korumak", "siyasi yeniden yapılanmayı sürdürmek", "Macron ve aşırı sola karşı kararlı bir muhalefet grubu oluşturmak" şeklindeki 3 amaçlarına ulaştıklarını belirterek, Meclise girecek yeni RN milletvekillerinin Macron dönemi sona erdiğinde iktidara gelecek "yeni siyasi elitin öncüleri" olacağını ifade etti.

Öte yandan, bir diğer aşırı sağcı milletvekili adayı Eric Zemmour, seçimin ilk turunda mağlup olurken, Zemmour'un partisi Reconquete (Yeniden Fetih) Mecliste hiçbir milletvekili çıkaramadı.

Fransız Polinezyası'dan 3 bağımsızlık yanlısı aday Mecliste

Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığını savunan parti Tavini Huiraatira'dan 3 aday milletvekili seçildi.

Bu adayların içinde 21 yaşındaki Tematai Le Gayic Fransa 5. Cumhuriyet tarihinin Ulusal Meclisine giren en genç milletvekili olma unvanını kazandı.

Öte yandan, Nisan 2022'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan iki isim, PCF partili Fabien Roussel ve aşırı sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (Debout la France) partili Nicolas Dupont-Aignan yeniden milletvekili seçildi.

Macron, Ulusal Meclisi feshedebilir mi?

Ulusal basın, seçimde beklenmedik bir yenilgiyle çıkan Macron ittifakının, Mecliste mevcut konfigürasyonu nedeniyle "kurumsal kriz" oluşturduğu belirtilerek, "Macron, Meclisi feshedebilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Meclisin yeni başkanı 28 Haziran'da belirlenecek.