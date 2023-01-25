Fotoğraf çekmek isterken canından oldu!
Yalova'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşüp hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde defnedildi.
Olay sonrası otopsi için kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesindeki işlemleri tamamlanan Semiha Sözer'in (33) cenazesi, ailesinin yaşadığı Orhangazi'ye bağlı Hamzalı Mahallesi'ne getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Sözer'in cenazesi, Hamzalı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Semiha Sözer, dün fotoğraf çekmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma Mahallesi'ndeki kayalıklara çıkmıştı. Dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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