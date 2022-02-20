FETÖ’cülerin cezaevinde öldü yalanı

Pekmezci, Adli Tıp Kurumu’nun cezasının infazının hastanede devam edilmesine yönelik raporu doğrultusunda 4 Ocak’tan beri cezaevinde değil, hastanede tedavisine devam edildiği ortaya çıktı.

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FETÖ’nün önemli ismi Yusuf Bekmezci cezaevinde kaldığı süre içinde 25 defa “prostat, vitamin eksikliği, hipertansiyon, kabızlık, miyalji” rahatsızlıklarına istinaden kurum revirine çıkartılarak muayenelerinin yaptırıldığı ve ilaç reçete edildiği, reçete edilen ilacın kendisine elden teslim edildiği belirlendi.

Mahkeme cezanın hastanede infazına karar verdi

Bekmezci 11 defa “hipertansiyon, prostat, miyalji, amnezi” rahatsızlıklarına istinaden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nöroloji, Üroloji, Genel Cerrahi ve Psikiyatri Polikliniklerine sevklerinin sağlandığı, gerekli tetkik ve muayenelerinin yaptırılarak ilaç reçete edildiği, reçete edilen ilaçların kurum tarafından teslim edildiği bildirildi.

Adli Tıp 16.02.2022 “Hastane şartlarında takip ve tedavisine devam edilmesi gerektiği, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2. maddesi kapsamında değerlendirildiği, 3(üç) ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu, tehir süresi bitiminde son durumunu gösteren sağlık kurulu raporu ile birlikte muayeneye gönderilmesi sonrasında sorulan hususlar hakkında yeniden değerlendirileceği oy birliği ile mütalaa olunur” kararının doğrultusunda İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin cezanın hastanede infazına karar verdi.

Covid19 aşıları da yapılan Bekmezci’nin 03.01.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisine “katarakt ameliyatı” için yatışının yapılırken, 04.01.2022 tarihli katarakt ameliyatı esnasında “kalbinin yarım saat durduğu, acil müdahale sonucu hayata döndürüldüğü”, kontrol ve tedavisinin yapılması amacıyla mevcut durumda anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ortaya çıktı. 4 Ocak tarihinden beri yoğun bakım ünitesinde tutulan Bekmezci yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı.