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Fenerbahçe seriyi son maça taşıdı!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Olympiakos'u 73-69 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka 73-69 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Böylece sarı lacivertli temsilcimiz seriyi 2-2'ye getirdi. 

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Dörtlü final bileti son maça kaldı

3 galibiyete ulaşanın Dörtlü Final'e kalacağı Olympiakos - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin kazananını son maç belirleyecek. 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Dörtlü Final'de yer alacak.

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