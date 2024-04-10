Fenerbahçe - Olympiakos maçının kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Jose Mendilibar yönetimindeki Yunan ekibi Olympiakos ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak.

Maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadroda yok

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Fred, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek ise kafilede yer aldı.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.