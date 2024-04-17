Fenerbahçe-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Sarı-lacivertliler, Yunanistan’ın Olympiakos takımını konuk edecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.
Olympiakos - Fenerbahçe - Olympiakos mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe’nin Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edeceği çeyrek final rövanş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.
UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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