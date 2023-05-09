Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti!

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisi beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 84-72 mağlup olarak seriyi de 3-2 kaybetti ve Final Four biletini son maçta kaçırdı.

Dörtlü final 19-21 Mayıs’ta

THY Euroleague Dörtlü Finali organizasyonu, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgiris Arena'da oynanacak.