Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti!
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında penaltılar sonucunda toplamda Olympiakos'a 4-3 yenilerek kupaya veda etti.
Sarı-lacivertliler, Yunanistan'da 3-2 kaybettiği rakibini, normal sürede taraftarı önünde 1-0 ile geçti. Toplam skorun 3-3'e geldiği maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken karşılaşmaya penaltı vuruşlarıyla devam edildi. Penaltılarda Yarı final biletini Olympiakos aldı.
Temsilcimize 1-0'lık galibiyeti getiren golü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Lille ile yarı final mücadelesi veren Aston Villa, penaltılara giden maçta rakibini 4-3 geçerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bileti kaptı. Böylelikle Olympiakos'un rakibi yarı finalde Aston Villa oldu.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki finalde belli olacak.
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