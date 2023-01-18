Fed Başkanı Powell, Kovid-19'a yakalandı
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif belirtiler gösterdiği bildirildi.
Fed'den yapılan açıklamada, Powell'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Başkanın hafif belirtiler gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, Powell'ın Kovid-19'a karşı destek dozlarıyla beraber tamamen aşılı olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği Powell'ın karantinaya girerek çalışmalarını uzaktan sürdüreceği ifade edildi.
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