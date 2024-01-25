Faiz kararı öncesi dövizde son durum!

Gözler bugün saat 14:00'te açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Bankanın faiz kararı ile birlikte önümüzdeki süreçte para politikalarına ilişkin yol haritasını da açıklaması bekleniyor.

Dövizin seyrini de etkileyen faiz kararı öncesi serbest piyasada 30,2620 liradan alınan dolar, 30,2640 liradan satılıyor. 32,9130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,2310 lira, avronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olmuştu.