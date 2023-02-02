EYT komisyondan geçti! sırada Genel Kurul var!

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Süreç nasıl işleyecek?

Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşamasına geçilecek. Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve kişiler yeni şartlarla 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler emekli olma imkanını kazanacaklar.