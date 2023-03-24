EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Portekiz, J Grubu'nda ağırladığı Lihtenştayn'ı Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, Cristiano Ronaldo'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu.

C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere ise 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi. İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.

Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

C Grubu

İtalya-İngiltere: 1-2

Kuzey Makedonya-Malta: 2-1

H Grubu

Kazakistan-Slovenya: 1-2

Danimarka-Finlandiya: 3-1

San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2

J Grubu

Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

Slovakya-Lüksemburg: 0-0

Bosna Hersek-İzlanda: 3-0

Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.