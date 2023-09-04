Eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli serbest!
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün Bozcaada'da yaşayan ve 4 yıl önce boşandığı eşi E.G'ye saldırıp bıçakla yaralayan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
E.G, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, eski eşinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
H.K, 4 yıl önce boşandığı eski eşi E.G'yi Bozcaada ilçesinde çalıştığı iş yerine gelerek bıçakla yaralamış, E.G, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezindeki tedavisinin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Şüpheli H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınıp Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.
Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansımıştı.
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