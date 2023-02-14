Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum; ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal Hanımefendiye ve ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Baykal'ın naaşı, TBMM'de düzenlenen töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığında toprağa verilecek.