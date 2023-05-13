Erdoğan: "Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, "Şuanda burada 45 bin kişi var. Bu akşam burada finali yapıyoruz, son toplantım. Bundan sonrası özel. Dün İstanbul'da cuma namazında Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışını yaptık. Cami muhteşem oldu, o çevrede öyle bir cami yoktu bunu yapmakta bize nasip oldu." diye açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Son mitingimiz için Beyoğlu seçmemiz rastgele bir tercih değildi. Biz ezelden Kasımpaşa'lıyız. Okmeydanı 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler, siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İBB Başkanı olduğumda Beyoğlu ile birlikte yürüdüm. Bugün de ülkemizin tarihi seçim öncesi Beyoğlu'nun huzurundayız." diye konuştu.

"Bunu CHP'lilere anlatmanız lazım"

Erdoğan, "Belediye başkanlığını bu kardeşinize verdiniz, bütün Haliç'in o pisliği 9,5 km uzaklığındaki Alibeyköy taş ocağına borularla naklettik. Oranın geri dönüşümle suyunu tekrar Haliç'e indirdik. Bunu CHP'lilere anlatmanız lazım. Boğaz'ın suyunu oraya bağladık. İşte şimdi yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehri bunlardan yeniden almamız lazım." ifadelerinde bulundu.

14 Mayıs'ın aynı zamanda Anneler Günü olduğunu da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Anneler Günü. Annelerinizin ayaklarının altını öpün, niye? Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Seçimin Anneler Günü'ne rast gelmesi sıradan bir olay değil. Biz sizinle pazara kadar değil mezara kadar beraberiz." dedi.

"Bunlara güvenilmez"

Erdoğan, "Esersiz ve ruhsuz bir şehir haline getirmek istedikleri İstanbul'a yine biz sahip çıktık. Şimdi de bunu ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Meral hanım tekrar niye kumar masasına döndü? Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez.

Seçimi biz kazanalım da isterse ülke batsın havasıyla yarına odaklanmış durumdalar. Her gün akıldışı bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar. Masadan biri kalktığında ona neler çektirdiklerini hatırlayın." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, "Bay bay Kemal 300 milyar dolar getirecekmiş Londra tefecilerinden. Yalan dolan. Türkiye Yüzyılı inşallah bunu gerçekleştirecektir. Türkiye Yüzyılı cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi çıkarmak istediğimiz yerin adıdır." diye konuştu.

"Biz ülkemizi böldürtür müyüz?"

Erdoğan, "Bunlar talimatı nereden alıyorlar? Kandil'den alıyorlar. Kandil'de kimler var? Teröristler var. Bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz? Biz ülkemizi böldürtür müyüz? Bay bay Kemal bölücü, teröristlerle işbirliği halinde. Kandil'deki teröristler neyse bay bay Kemal de o. Yuvarlak masanın etrafındakiler bunlarla işbirliği halinde." ifadelerinde bulundu.

"Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez." diyen Erdoğan, "Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız." dedi.

Erdoğan son olarak, "Yarın gece seçim zaferimizin sevincini hep birlikte yaşadıktan sonra işimize devam edeceğiz. 21 yıldır getirdiğimiz eser ve hizmetler üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.