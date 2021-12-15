Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El-Nuveyri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.
Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri bugün akşam saatlerinde de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etmişti.
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