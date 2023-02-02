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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede; seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar ele alındı. 

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Öte yandan Erdoğan, Bahçeli'nin evinin bulunduğu sokakta bekleyen çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

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