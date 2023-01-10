Erdoğan: "6 kaptan bir gemiyi batırır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerde karşımıza adaylar çıkmıştı. Biz ipi göğüslemiştik. Seçime şurada 4-5 ay kaldı ama hala karşımıza çıkabilen, ya da çıkartılabilen aday yok.

Masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır.

İki kavram çok önemli; güven ve istikrar. Kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini neden millet Cumhurbaşkanı diye seçsin ki?

6 tokmak birden

Bir davula 6 tokmak birden inecek.

Bu modeldeki Cumhurbaşkanının Anadolu’daki insanın tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla şahsiyeti, iktidarı olabilmesi mümkün mü?

Mutabakata vardık dedikleri bu sistem mevcut anayasamıza aykırıdır. Bu, sivil darbe teşebbüsüdür.

6’lı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı dimdik duracaktır milletimiz. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.