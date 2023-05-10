Erdoğan: "15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Batman'da halka seslenirken, "55 bin kişi var bugün mitingimizde. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle kucakladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pazar günü için hazır mıyız, sandıkları patlatacak mıyız?" diye konuştu

Batman'ı çok sevdiğini ve kara sevdalı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dicle size nasıl sevdalıysa biz de Batman'a kara sevdalıyız. Birileri gibi Batman'ı menfaat için sevmiyoruz, Allah için seviyoruz.

Batman'a olan bu sevdamızı bu aşkımızı ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın sıkıntılarıyla ilgilendik çözüm yollarını aradık. Bugün Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bir vicdan muhasebesi de yapalım dedik. Çünkü biz Batmanlı ile hem yol arkadaşıyız hem de kader ortağıyız." ifadelerinde bulundu.

"Hiç kimse bizim aramızı açamaz"

Erdoğan, "Batman'a 25 yaşında iken o zamanki partimin gençlik kolları başkanıyken geldim. Hiç kimse bizim aramızı açamaz. Ne gece yarısı Türk Alevi videosu paylaşan fitne tüccarları ne azgın azınlığın giderek artan nobranlığı ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz." dedi.

Kandil'deki terör baronların halk ile arasına giremeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da ölüm kusan kurşunlara beraber göğsümüzü siper ettik.

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber taşıdık. Milli iradenin teminatı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini birlikte gerçekleştirdik." açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, "Bir Selo var biliyorsunuz değil mi? Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren Selo. Bay bay Kemal ne diyor? "Cezaevinden çıkaracağım" diyor. Benim Batmanlı kardeşlerim sana söz diyerek yalancı bahardan bahsedenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler çektirdiğini çok iyi bilir." dedi.

Erdoğan son olarak, "Gabar'da bulduğumuz günlük 10 bin petrolü bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.