Ankara / Ulaş Kaya

En düşük emekli maaşı artıyor!

TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilere ödenecek enflasyon farkı belli oldu.

Buna göre, altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak kesinleşti. SSK (4a) ve BAĞKUR (4b) emeklisi yüzde 24,73 memur emeklisi (4c) ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 19,31 zam alacak.

Kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile 10 bin liranın altında kalacak olan 1 buçuk milyonun üzerinde emekli var. 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak.

Düzenleme Erdoğan'a sunulacak?

AK Parti’nin en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması beklenen en düşük emekli maaşında düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin detaylarının bu hafta netleşmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TBMM Kulislerinde konuşulan en düşük emekli maaşına ilişkin rakamın ise 12 bin TL ila 15 bin TL arasında olması bekleniyor.

Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücrete ara zamma ilişkin ise AK Parti’de herhangi bir hazırlık yok.