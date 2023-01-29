Emre Can'dan itiraf! "Kansere yakalandım"

Kariyerine Almanya Bundesliga'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund'da devam eden Emre Can, Juventus'a transfer olduğu dönemde yaşadığı durum hakkında itirafta bulundu.

Emre Can, "Girdiğim kontrollerden 1-2 ay sonra menajerim aradı ve doktora gitmem gerektiğini söyledi. Doktorla konuştuğumda ses tellerimin yakınında tümör tespit edildiğini ve acil ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Tiroid kanseri teşhisi konulmuştu. Ekim 2018'de ameliyat oldum. Çok paranız olabilir ama hayattaki en önemli şey sağlığınız" dedi.

"Juventus'a çok şey borçluyum"

Emre Can ayrıca, "Bu hayatın bir parçası ve herkese bu taramaları ve testleri yaptırmalarını öneriyorum. Juventus'a benim bu sağlık sorunumu ortaya çıkardığı için minnettarım. Kulüpteki kontrollerimden sonra beni aradılar. Kanser olacağımı asla hayal edemezdim. Torino'ya taşınmak bunun için çok değerliydi." ifadelerinde bulundu.



Ocak 2020'de Borussia Dortmund'a kiralanan Emre Can, Temmuz 2020'de kalıcı olarak 25 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer oldu. Yıldız oyuncu bu sezon 18 karşılaşmada forma giydi.