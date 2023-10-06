Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu’nun 10 kişilik teknik ekibinde şu isimler bulunuyor:
1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal
2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün
Yardımcı Antrenör: Pierre Webo
Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu
Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı
Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.
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