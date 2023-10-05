Emniyet'ten 'Format' operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Diyarbakır'da da siber dolandırıcı çetesine yönelik operasyon yapıldı.

'Format' operasyonu

Diyarbakır’da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı operasyon gerçekleştirildi.

25 ilçede uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin de aralarında bulunduğu 25 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 104 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.