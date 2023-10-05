Emniyet'ten 'Format' operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Diyarbakır merkezli 'Format' operasyonunda ise çok sayıda siber dolandırıcı gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Diyarbakır'da da siber dolandırıcı çetesine yönelik operasyon yapıldı.
'Format' operasyonu
Diyarbakır’da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı operasyon gerçekleştirildi.
25 ilçede uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin de aralarında bulunduğu 25 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonlarda 104 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.
İSTANBUL’DAKİ 2️⃣5️⃣ İLÇEMİZDE ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 1️⃣0️⃣4️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2023
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle,… pic.twitter.com/DYnRMaHigc
Yorumlar