Elon Musk'tan Türk İHA'larıyla ilgili cevap!

Drone War Ihttps://t.co/erVME0CbbN — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2022

Amerikalı iş insanı Elon Musk, "Türk drone'ları için en iyisi diyorlar, Tesla drone üretmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, silah üretmeyi düşünmediğini belirterek, "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır" yanıtında bulundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Elon Musk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına değindi.

"Katil drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor" başlıklı haberi Twitter hesabından paylaşan Tesla ve SpaceX CEO'su, bu durumu "I. Drone Savaşı" olarak değerlendirdi.