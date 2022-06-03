Elon Musk’tan robot hamlesi: İnsan gibi hareket edecek

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, bilim ve teknoloji dünyasını heyecanlandıran bir karara imza attı…

Geçen yıl Tesla’nın düzenlediği yapay zeka etkinliği AI Day’de tanıttığı insansı robot Optimus’un birkaç içinde piyasaya sürüleceğinin sinyalini verdi. Bu yıl AI Day’in tarihinin 30 Eylül’e ertelendiğini açıklayan Musk’ın bu kararının arkasında insansı robotun geliştirilme sürecinin tamamlanmasının yattığı düşünülüyor.

20 KG TAŞIYABİLİYOR

Tesla Bot olarak da bilinen robotun, insanların market alışverişini yapma gibi görevleri üstlenebileceği kaydedildi. Musk robot teknolojisi ile ilgili olarak daha önce, “İnsansı robotların gelecekte elektrikli araçlardan çok daha önemli olma potansiyeli var” demişti.

173 santimetre uzunluğunda olan ve 57 kilogram ağırlığa sahip robotların 20 kilogram eşya taşıma kapasitesi bulunuyor. Tesla’nın elektrikli araçları için geliştirdiği yapay zeka sistemiyle çalışan Optimus hakkında Musk, “Gelecekte fiziksel işler bir tercih olacak. Tesla dünyanın en büyük robotik şirketlerinden biri. Araçlarımız temelde, tekerlekli robotlar” ifadesini kullanmıştı.

Musk geçmişte de benzer prototipler geliştirmiş ve bir vizyon yaratma konusunda başarı sağlamıştı.