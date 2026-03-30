Yeşil dönüşüm için 3 milyar liralık faizsiz finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ortaklığıyla yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında yeni bir destek paketini açıkladı. Toplam bütçesi 400 milyon dolar olan proje dahilinde, 10 kalkınma ajansı aracılığıyla 31 ilde eş zamanlı olarak 3 milyar liralık faizsiz finansman desteği sağlanacak.

Kadın ve genç istihdamı öncelikli

Bakan Kacır, projenin sosyal kapsayıcılık boyutuna vurgu yaparak yeşil dönüşüm sürecinden etkilenmesi beklenen gruplara özel destek verileceğini belirtti. Kacır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınlar ve gençler başta olmak üzere, bu dönüşüm sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak verimliliği ve temiz üretim hedefleniyor

Programın öncelikli sektörlerdeki teknolojik ve çevresel dönüşümü hedeflediğini kaydeden Kacır, "Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, kalkınma ajanslarımız eliyle 81 ilimizde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendiriyor, şehirlerimizin refahına katkı sunuyoruz." dedi.



