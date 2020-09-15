EDHO'ya bomba transfer!

Yayımlandığı 5 sezonda da reytingleri alt üst eden ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna sevilen bir isim katıldı.

Dizinin güçlü kadın karakteri olacak olan Pelin Akil, yeni sezonda hayranlarıyla buluşacak.

Perşembe günü yeni sezon çekimleri başlayacak EDHO'nun setine Pelin Akil'de katılacak.

Ayrıca dizinin yeni bölümlerinde ekranlara gelecek diğer yeni oyuncularda belli oldu.

Kanıt ve Poyraz Karayel dizisiyle tanınan Engin Benli'de yeni sezonda EDHO'da olacak.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Umur Bey karakteriyle hafızalara kazınan Ünal Silver'de diziye katılan isimler arasında.

Gülperi, Fi, Sevdanın Bahçesi dizilerinde rol alan Hakan Atalay'da Eşkıya'da olacak.