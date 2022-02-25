AjansHaber.com.tr Dünya Rusya ve Belarus'un bankalarını askıya alma kararı

EBRD, Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma konusunda karar verecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), hissedarların Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma veya değiştirme olasılığı da dahil olmak üzere krize yanıt olarak atılacak adımlar konusunda karar vereceğini bildirdi.

EBRD’den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Ukrayna'daki olayları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Hissedar temsilcileri, EBRD tüzüğünün 8.3 maddesi uyarınca Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma veya değiştirme olasılığı da dahil olmak üzere krize yanıt olarak atılacak adımlar konusunda banka yönetimiyle anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Tekliflerin gelecek hafta kurula sunulacağı belirtilen açıklamada, herhangi bir nihai kararın bankanın yöneticileri tarafından alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, EBRD'nin 2014'ten bu yana Rusya'da yeni projelere yatırım yapmadığı anımsatılarak, Belarus'ta da tartışmalı 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni projelere yatırımda bulunmadığı bilgisi verildi.

EBRD'nin açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale kınanırken bankanın Ukrayna vatandaşlarına desteği vurgulandı.

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