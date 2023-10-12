Düşürülen Türk SİHA'sı hakkında MSB'den açıklama!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki haftalık bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da "Uçak, Ürdün'den kalktı." yanıtını verdi.