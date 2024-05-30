Dünyanın ilk AI hastanesi kuruldu: Yapay zeka artık doktorluk yapacak!

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de hizmete girdi. Hastane, tamamen yapay zeka doktorlar tarafından yönetiliyor ve günde tam 3 bin hastayı tedavi edebilecek kapasiteye sahip. İşte tıp dünyasına bomba gibi düşen gelişmenin ayrıntıları...

Çin’de dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı

Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yapay zeka hastanesi, “Agent Hospital” olarak adlandırılıyor. Hastane, altı aylık yoğun bir araştırma ve geliştirme sürecinin ardından kullanıma hazır hale geldi. Araştırma ekibinin lideri Liu Yang, yapay zeka hastanesinin hem sağlık profesyonellerine hem de genel halka büyük fayda sağlayacağını söylüyor.

Liu’ya göre, AI doktorları sayesinde sağlık hizmetleri daha hızlı, etkili ve erişilebilir olacak. Peki bu yapay zeka doktorlar ne yapabiliyor?

Öncelikle, bu doktorlar, ABD Tıp Lisansı Sınavı sorularına dayanan MedQA veri seti üzerinde yapılan testlerde yüzde 93.06 başarı oranına ulaştı. Yani, gerçek doktorlardan neredeyse farksızlar.

Muayene, teşhis, tedavi ve takip yapıyor

Solunum hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın teşhis ve tedavisini simüle edebilen bu yapay zeka doktorlar, danışma, muayene, teşhis, tedavi ve takip süreçlerinin tamamını üstlenebiliyor.

AI Hastane aynı zamanda bilgi paylaşımı ve rol genişletme yetenekleri sayesinde tıp öğrencilerine de muhteşem bir eğitim fırsatı sunuyor.Gerçek hastalara zarar verme korkusu olmadan tedavi planları önerme yeteneği, öğrencilerin pratik yapmalarını ve tecrübe kazanmalarını sağlıyor. Liu Yang, bu sayede “yüksek nitelikli doktorlar” yetiştirileceğini söylüyor.

Ayrıca, yapay zeka doktorlar sayesinde online muayene hizmetleri de sunulacak ve bu doktorlar belki milyonlarca vaka ile aynı anda ilgilenebilecek. Enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını, gelişimini ve kontrolünü tahmin etme yeteneği de yapay zeka doktorların görev tanımı içerisinde...

Yapay zeka tıp teknolojisi, halk için yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunma hedefini taşıyor.