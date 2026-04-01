Kırım Yarımadası'nda askeri nakliye uçağı düştü: 29 ölü

Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, Kırım Yarımadası'nda planlı uçuş gerçekleştiren çift motorlu "An-26" tipi nakliye uçağıyla dün irtibat kesildi. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın düştüğü tespit edildi.

Mürettebat ve yolculardan kurtulan olmadı

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda yaptıkları çalışmalarda uçakta bulunan 6 kişilik mürettebat ile 23 yolcunun tamamının yaşamını yitirdiğini teyit etti. Rus yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, kazanın bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

