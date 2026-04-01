GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya Kırım Yarımadası'nda askeri nakliye uçağı düştü: 29 ölü

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda "An-26" tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu uçaktaki 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi:
Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, Kırım Yarımadası'nda planlı uçuş gerçekleştiren çift motorlu "An-26" tipi nakliye uçağıyla dün irtibat kesildi. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın düştüğü tespit edildi.

Mürettebat ve yolculardan kurtulan olmadı

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda yaptıkları çalışmalarda uçakta bulunan 6 kişilik mürettebat ile 23 yolcunun tamamının yaşamını yitirdiğini teyit etti. Rus yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, kazanın bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.
 

Rusya: “ABD ile enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarımız örtüşüyor”
Rusya: “ABD ile enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarımız örtüşüyor”
#Dünya / 13 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Kuveyt'teki tesise İsrail saldırdı”
İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Kuveyt'teki tesise İsrail saldırdı”
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye yanıt: "Silahlı ve hazırlıklıyız"
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye yanıt: "Silahlı ve hazırlıklıyız"
İran, ABD'nin teklifini reddetti
İran, ABD'nin teklifini reddetti
Gündem
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılmasına ilişkin planı sunacak
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılmasına ilişkin planı sunacak
8 ülkeden İsrail’in katliam yasasına ortak tepki
8 ülkeden İsrail’in katliam yasasına ortak tepki
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.