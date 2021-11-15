Dünya Kupası heyecanı 20 yıl sonra ilk defa bu kadar yakın

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 4. kez rakip olacak. Milliler zorlu deplasmanda galibiyet ararken bir yandan da Hollanda - Norveç maçının skorunu bekleyecek.

Türkiye'nin son maçlar öncesi grup liderliği şansı devam ediyor. Norveç'e averaj üstünlüğü kurmamız şartıyla, Norveç'in Hollanda'yı, Millilerimizin de Karadağ'ı mağlup etmesi halinde grup lideri olarak Katar bileti alacağız.

Milli takım grubu ikinci sırada tamamlaması halinde ise Katar bileti alabilmek için tek maç üzerinden oynayacağı 2 baraj maçını geçmek zorunda kalacak.

Karadağ ile 4. randevu

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Karadağ 4 golle cevap verdi.

Son iki maç berabere

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Türkiye-Karadağ maçları

Türkiye ile Karadağ A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 01.09.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-2 27.03.2018 Podgorica Özel 2-2 29.05.2016 Antalya Özel 1-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.