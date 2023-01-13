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Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Kayseri'de yapılacak

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde 10-12 Mart'ta organize edilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan şampiyona Türkiye'de ilk kez Erciyes’te yapılacak.

Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı şampiyonada, çeşitli etkinlikler de yapılacak.

Bu arada organizasyon kapsamında, Erciyes ATV ve Motosnow Kupası da düzenlenecek. Bu yarışmada ATV ve motosiklet kategorilerinde dereceye giren yarışçılara toplam 5 bin 550 avro ödül dağıtılacak.

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