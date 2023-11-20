Dün gece eğlendiği arkadaşını sabah ölü buldu

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1341 Sokak’ta 9 katlı apartmanın son katında Zafer Topak, arkadaşı B.Z. ile gece saatlerinde evde birlikte eğlendikten sonra uyudu. B.Z., saat 09.00 sıralarında kalkıp, Topak'ı uyandırmak istedi. Ancak Zafer Toprak tepki vermedi. Bunun üzerine B.Z., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zafer Topak'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve durumun şüpheli bulunması üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Zafer Topak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.