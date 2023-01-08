DSÖ: Kâbusun yeni adı XBB.1.5

Dünya Sağlık Örgütü, XBB.1.5'in şimdiye kadarki 'en bulaşıcı' Covid varyantı olduğu konusunda uyardı.

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove düzenlediği basın toplantısında yeni varyant ile ilgili açıklamalarda bulundu;

"Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı şimdiye kadar 29 ülkede görüldü. Özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD'deki büyüme avantajından endişe duyuyoruz."

Hastaneye başvuru sayısında artış var

ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor. Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.

XBB.1.5 varyantı semptomları neler

Hindistan'da ortaya çıkan ve dünyanın farklı noktalarında hızla yayılan varyant için beklenen açıklama geldi. '

Huff Post'a konuşan ABD'li sağlık uzmanlarına göre, XBB.1.5'in en belirgin 5 semptomunu şöyle;

Kas ağrısı.

Şiddetli öksürük.

Boğaz ağrısı.

Baş ağrısı.

Burunda tıkanıklık.

New Jersey, Saint Peter's Üniversite Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık şefi Dr. Henry Redel yeni varyant ile eskiden görülen bazı semptomlar ile artık daha az karşılaştıklarını belirtti.

Daha az yaygın semptomlar arasında tat ve koku kaybı ve nefes darlığı bulunuyor.