Doğayla içiçe yaşamın mimarı Zeray İnşaat

2008 yılında konut faaliyetlerine başlayan Zeray İnşaat; Gölcük, Sapanca ve Kocaeli'nde gerçekleştirdiği konut projeleriyle hayattan ve şehirden kopmadan sunduğu eşsiz yaşam alanlarıyla konut sektöründe fark yaratıyor. Yeni projeleri için Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da arsa alımlarına devam eden Zeray İnşaat, doğal yaşam tutkunlarının konut arayışlarına çözüm sunuyor.

Deneyimi ve standartları değiştiren proje anlayışıyla Zeray, pek çok farklı alanda yenilikçi bakış açısı ile yaşam projeleri gerçekleştiriyor. Kalite ilkeleri, çevre ve insan yaşamına duyduğu sorumluluk bilinci ve değer anlayışı Zeray'ın değişmez ilkeleri arasında.

YÜKSELEN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ZEKİ ZERAY

1981 yılında Bingöl’e bağlı Yedisu ilçesinin bir dağ köyü olan Yeşilgöl köyünde, 5 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Zeki Zeray, henüz küçük bir çocukken 6 yaşından itibaren ailesine katkı sağlamak amacıyla başladığı çobanlığı 12 yaşına kadar doğduğu köyde sürdürdü.

ERZİNCAN’A YERLEŞİM VE İŞ HAYATINA BAŞLANGIÇ

1993 yılında 12 yaşında iken ailesi ile beraber Erzincan’a yerleşen Zeki Zeray, iş hayatına burada adım attı. 14 yaşına geldiğinde bir yandan hizmet sektöründe çalışırken bir yandan da araç alım satım ve kiralama gibi faaliyetler göstererek ticarete atıldı. İlk gençlik döneminde 6 yıl boyunca Erzincan’da ticaretle uğraştıktan sonra 2001 yılında vatani görevini yerine getirmek için Kocaeli’nin Gölcük ilçesine geldi.

BAŞARIYI HAZIRLAYAN FARKLI DENEYİM VE TECRÜBELER

Vatani görev sebebi ile ara verdiği ticaret hayatına, 2003 yılında İstanbul’a yerleşerek devam eden Zeki Zeray, burada geçirdiği kısa çalışma hayatından sonra çok sevdiği Gölcük’e döndü ve burada ilk restoranını açarak yeme-içme sektöründe hizmet vermeye başladı. Yaptığı her işi layıkıyla yerine getirme bilinci ve ahlakı ile çalışan Zeki Zeray, kısa zaman içerisinde bu sektörde de büyük bir başarı elde etti ve restoran hizmetlerini 4 yıl içerisinde yeni şubeler açıp büyüterek sürdürdü.

ZERAY İNŞAAT’IN YÜKSELİŞİ

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Zeki Zeray, 2008 yılında Zeray İnşaat’ı kurdu ve ilk projelerine Gölcük’te başladı. 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 14 başarılı projeyi tamamlayan Zeray İnşaat, 2011 yılına gelindiğinde artık tüm Kocaeli’de ses getiren konut ve işyeri projeleri gerçekleştirmekteydi.

2018’den itibaren Marmara Bölgesi’nin birçok farklı noktasında konut ve işyerleri üreten Zeray İnşaat, 2020 yılında ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Şimdiye kadar 35 başarılı proje teslim eden Zeray İnşaat, önümüzdeki yıl itibariyle gerçekleştirmeye başlayacağı yeni projeleri için şu ana kadar başta Ege, Akdeniz ve İç Anadolu olmak üzere tüm yurt genelinde yaptığı arsa alımlarının yanı sıra, uluslararası projelere imza atmak için yurt dışında da büyük yatırımlar yapmış bulunmaktadır.

Zeray İnşaat markasının kurumsal saygınlığını ve güçlü finans yapısını, engin iş ve yaşam tecrübesiyle birleştirerek, insana yakışan, topluma değer katan ve standartları her zaman zorlayan projeleriyle iş yaşamına devam eden Zeki Zeray, özel hayatında da eşi ve iki çocuğuyla özenli bir aile babasıdır.

Bütün bu süreç içerisinde insanlarla yakın temasta olan Zeki Zeray’ın farklı sektörlerdeki farklı deneyimleri, ona günümüzdeki başarılı iş hayatı için zemin hazırlamış ve iş adamı kimliğini meydana getiren etkenler olmuştur.

DEVAM EDEN PROJELERDEN BAZILARI

Zeray İnşaat yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Zeray Effect Kartepe, şehrin yanı başında sizlere ayrıcalıklarla dolu bir yaşam vadediyor.

Toplam 130 konut, 36 ticari ünite ve 4 bloktan oluşan, sosyal donatılarıyla da göz dolduran Zeray Effect Kartepe’de yeşilin muhteşem büyüsüyle ömür boyu doğaya komşu bir hayata sahip olmak için acele edin...