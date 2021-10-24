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Diyanet’ten ‘baby shower’ tepkisi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, hamile kadınlar için düzenlenen ‘baby shower’ etkinliklerini eleştirdi.

Ağrı’daki bir konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını söyledi.

Başkan yardımcısı, ‘baby shower’ organizasyonlarının başladığını ve yaygınlaştığını vurguladı.
İşliyen şöyle devam etti:
 
“Dindar insanlar bir araya geliyor, bu baby shower dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. İki saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın beş nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın.”

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